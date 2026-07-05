Небензя оценил ответ генсека ООН на письмо Лаврова о Буче

Ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вопросами по событиям в Буче — это издевательство и отписка. Об этом РФ при ООН Василий Небензя.

«Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Небензя назвал реакцию Генсека ООН на вопросы по Буче дискриминацией

Небензя сообщал, что в мае Лавров направил Гутерришу письмо с вопросами, касающимися событий в Буче. По его словам, Москва рассчитывает получить содержательные и конкретные ответы, а не формальные разъяснения.

В июне Небензя заявил, что Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче. По словам Небензи, Гутерриш вновь ограничился стандартной формальной отпиской.