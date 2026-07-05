В России высказались о необходимости проведения президентских выборов на Украине

Для переговоров с Россией и подписания мирного соглашения важны президентские выборы на Украине, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Для переговоров с Россией, конечно, это важно. Потому что сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский — нелегитимен. Поэтому он, по-большому счету, и подписывать ничего не сможет. Им нужно все равно понимать, кто будет тем, кто подпишет все документы», — отметила Журова.

По словам депутата, если выборы на Украине не пройдут до момента подписания соглашения, то существует угроза того, что документ может быть оспорен.

«В том числе это может сделать и Европа. То есть их партнеры могут сказать: "Ну да, подписали. Но он же незаконный президент". Нужно соблюсти здесь юридическую чистоту. Или Зеленский может перекинуть ответственность. Сам он уже, наверное, и не может подписать, потому что столько всего наговорил», — заключила она.

Ранее Зеленский опроверг слухи о президентских выборах в стране осенью этого года. Он напомнил, что парламентские выборы осенью пройдут только в России. «Нашим политикам не следует забывать: не у нас», — подчеркнул политик.