Полянский заявил, что ЕС не допускает альтернативных мнений по России

Антироссийский блок в Евросоюзе не позволяет членам объединения иметь собственную позицию по РФ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, на площадке ОБСЕ сейчас есть только "черно-белые краски", а странам ЕС Россия представляется "исключительно черной".

"Даже если на уровне кулуарных бесед есть какие-то попытки поразмышлять, что-то обсудить или спланировать, то на уровне коллективной дипломатии Евросоюза все это зачищается", - сказал дипломат.

В мае Полянский говорил о том, что Россия и Запад "уже очень и очень близки" к прямой военной конфронтации. Постпред РФ отметил, что грань при этом "весьма размыта", так как сложно определить, находятся ли стороны уже в горячей фазе или нет. Об этом РФ предупредила европейские страны на встрече.