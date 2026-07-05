Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения и ходе наступления российских войск. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, европейские страны исходят из ложного восприятия ситуации вокруг украинского конфликта и положения дел на линии боевого соприкосновения.