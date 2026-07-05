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Путин заявил Трампу об обязательном взятии всего Донбасса

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Российская армия возьмет все укрепленные районы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся, заявил президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в телефонном разговоре. Об этом рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Путин заявил Трампу об обязательном взятии всего Донбасса
© РИА Новости

Дипломат заявил, что установление контроля над Константиновкой, которую он назвал одним из ключевых укрепрайонов ВСУ, стало важным шагом на пути к освобождению всей территории ДНР.

«И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет», — отметил Ушаков.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он длился один час 25 минут. Российский лидер поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.

Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ. 3 июля стало известно, что она занята Российской армией.