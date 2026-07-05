Путин напомнил Трампу о роли России в истории США

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам о новом телефонном разговоре лидеров двух стран. Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и американский народ со знаковым праздником.

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По словам Ушакова, беседа началась с поздравления. Российский лидер напомнил о вкладе России в становление американской государственности.

Разговор состоялся по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов, которое отмечается 4 июля. Другие подробности беседы помощник президента не раскрыл.

Ранее Нетаньяху в поздравительном обращении назвал Трампа и американский народ «дорогими друзьями» и заявил, что у Израиля и США «одна судьба».