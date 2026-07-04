Отказ украинского президента Владимира Зеленского признать освобождение российскими войсками Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) продиктован страхом прослыть в глазах западных спонсоров «балаболом», оценил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский отказывается признать освобождение нашими войсками Константиновки, так как это не вяжется с его бонапартскими планами. Его заявление продиктовано страхом прослыть в глазах западных спонсоров балаболом», — назвал причину российский политик.

Шеремет напомнил, что Зеленский не имеет никакого отношения к законной власти на Украине.

Отказ Зеленского признавать занятие Константиновки назвали бредом

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.