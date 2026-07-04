Президент России Владимир Путин в заявлении о взятии под контроль Константиновки передал недвусмысленный сигнал Украине и мнимым «миротворцам» из Евросоюза. Об этом написало издание L’ AntiDiplomatico.

«Российский президент направил жесткое послание так называемым "европейским псевдомиротворцам", заявив о подтверждении подозрений Москвы относительно их истинных намерений», — подчеркивается в публикации.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия России полностью взяла под контроль Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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