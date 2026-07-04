Взятие Константиновки показало, что российская армия успешно преодолевает укрепрайоны Киева, которые «заливали бетоном с 2014 года». Специальная военная операция на Украине будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает KP.RU.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин поздравил военных с освобождением Константиновки. Это важная победа, поскольку был преодолен мощный укрепрайон.

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«Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное», — заявил Песков.

По его словам, СВО будет продолжаться.

Ранее Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что Константиновка якобы остается под контролем ВСУ.