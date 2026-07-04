Власти западных стран скрывают реальную ситуацию на Украине от своего населения. Поэтому там ничего не знают о растущих кладбищах и видят только счастливых украинцев. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Константинов прокомментировал позитивную подачу информации об Украине в западных государствах.

«Власти западных стран скрывают реальную ситуацию на Украине от своего населения, показывая публике отдельно взятых счастливых украинцев, которых уже с трудом можно найти, а вот о колоссальных кладбищах там никто не знает», — сказал Константинов.

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По его словам, на Западе «плохо учили или сознательно позабыли историю и ее уроки», и поэтому продолжают наступать на одни и те же грабли.

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