В России ускорят перевод сопровождаемых сделок по гособоронзаказу в ПСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о позволяющий упростить перевод в ПСБ сопровождаемых сделок и денежных средств по гособоронзаказу из банков, потерявших статус уполномоченных.

С 1 января 2025 года в России перестал действовать фиксированный перечень банков, уполномоченных сопровождать расчеты по государственному оборонному заказу, они были выведены из статуса уполномоченных. Основным опорным банком для всей системы теперь выступает ПСБ.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне Константин Басюк отмечал ТАСС, что закон вводит понятный механизм перевода средств по гособоронзаказу из кредитных организаций, потерявших статус уполномоченных, в опорный банк оборонно-промышленного комплекса, которым на сегодня является ПСБ.

Теперь банк, который перестал быть уполномоченным, обязан самостоятельно сформировать реестр счетов по гособоронзаказу, передать его в единую информационную систему государственного оборонного заказа (ЕИС ГОЗ) и, после проверки данных Минобороны, закрыть все спецсчета и перевести деньги в ПСБ, на что дается 30 дней, отметил Басюк.

При этом подача заявлений со стороны исполнителей госконтрактов отныне не требуется, а все иные операции по спецсчетам, кроме перевода денег в опорный банк, запрещены. Таким образом усиливается контроль за выполнением гособоронзаказа и консолидация счетов его исполнителей в опорном банке, снижаются риски неисполнения контрактов по гособоронзаказу.

Документ также увеличивает с двух до пяти рабочих дней срок, за который уполномоченный банк должен передать информацию о расчетах по сделкам по запросу Федерального казначейства. Кроме того, устанавливается запрет на размещение информации в федеральном каталоге о товарах для федеральных нужд, предназначенных для использования органами государственной охраны и мобилизационной подготовки, раскрытие которой может нанести ущерб нацбезопасности. Закон вступает в силу в течение 10 дней после официального опубликования.