Фальшивая риторика Владимира Зеленского и его спонсоров, разгоняющих слухи о мнимом переходе инициативы на линии противостояния от ВС РФ к ВСУ, нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на продолжение боевых действий, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ рассказала об освобождении Константиновки — одного из ключевых городов ДНР.

«Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине»?» — поинтересовался Медведев.

Политик предположил, что украинский лидер назовет сдачу города «крупной победой ВСУ», а брюссельские чиновники заявят о «провале замыслов российских войск».

Медведев заявил об очевидном успехе российской армии

По его мнению, все эти фальшивые заявления позволяют отвлекать внимание европейцев от поражений Киева.