Медведев прокомментировал высказывания западных лидеров об Украине
Фальшивая риторика Владимира Зеленского и его спонсоров, разгоняющих слухи о мнимом переходе инициативы на линии противостояния от ВС РФ к ВСУ, нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на продолжение боевых действий, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне пресс-служба Минобороны РФ рассказала об освобождении Константиновки — одного из ключевых городов ДНР.
«Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине»?» — поинтересовался Медведев.
Политик предположил, что украинский лидер назовет сдачу города «крупной победой ВСУ», а брюссельские чиновники заявят о «провале замыслов российских войск».
Медведев заявил об очевидном успехе российской армии
По его мнению, все эти фальшивые заявления позволяют отвлекать внимание европейцев от поражений Киева.