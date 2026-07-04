В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Константиновка якобы остается под контролем ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что город был полностью освобожден.

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— Константиновка действительно полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Она освобождена, — заявил Песков.

Зеленский в своем обращении также предложил главе российского государства Владимиру Путину встретиться в Константиновке. По словам Пескова, если слова Зеленского означают готовность к встрече с президентом, то Москва это приветствует. При этом он напомнил, что ранее российский лидер заявлял о готовности принять украинского президента в столице России.

Белоусов обратился к российским военным

Он также подчеркнул, что столицей России является Москва, а не Константиновка, поэтому Зеленский может приехать туда, когда будет готов принять «важные ответственные решения», передает «КП».

3 июля стало известно, что солдаты российской армии полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин выразил благодарность российским военным за героизм и эффективную работу и назвал их достижение отличным результатом. Российский лидер отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины создали в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны. В тот же день Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.