Взятие Константиновки стало очевидным успехом российской армии. В Киеве и на Западе попытаются исказить данный факт, чтобы не лишиться денег на войну. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В канале Max Медведев прокомментировал доклад представителей ВС РФ президенту страны об освобождении Константиновки в ДНР.

«Взятие Константиновки — очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», — написал Медведев.

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По его словам, Запад и Зеленский начнут преуменьшать победу России и продолжат «разгонять чушь про «переход инициативы к Украине» и «провал замыслов российских войск». Это нужно им «для самосохранения и выдачи новых денег на войну».

Медведев напомнил, что Путин накануне заявил о новой полосе безопасности, которая пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее иностранная пресса отреагировала на освобождение Константиновки.