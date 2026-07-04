Новая полоса безопасности на Украине пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской области, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — написал он в MAX.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о создании зоны безопасности на Украине, отмечал, что это тоже исторически русская, российская земля.