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Медведев: новая полоса безопасности на Украине пройдёт через три региона

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Новая полоса безопасности на Украине пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской области, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев: новая полоса безопасности на Украине пройдёт через три региона
© РИА Новости
«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — написал он в MAX.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о создании зоны безопасности на Украине, отмечал, что это тоже исторически русская, российская земля.