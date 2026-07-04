Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать, ожидается ли 4 июля телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Сообщим", - ответил он на вопрос ТАСС, ожидается ли 4 июля такая беседа.

Путин отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

4 июля США отмечают 250-летие своей независимости. Путин уже направил Трампу поздравительную телеграмму. В 2025 году накануне этого дня у президентов состоялась телефонная беседа.