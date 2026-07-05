Депутат назвал примерный размер маткапитала в 2027 году

Около 767 тыс. рублей на первого ребёнка и до 1 млн 13 тыс. рублей на второго может составить материнский капитал в 2027 году, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что для прогноза используется ориентир по инфляции около 5,2%. Исходя из этого, выплата на первенца составит примерно 767 тыс. рублей.

Парламентарий добавил, что если семья уже получила маткапитал за первого ребёнка, то доплата при рождении второго достигнет порядка 247 тыс. рублей.

Максимальный размер выплаты за второго ребёнка, когда право на материнский капитал ранее не возникало, приблизится к 1 млн 13 тыс. рублей.

Точные суммы станут известны после подведения правительством итогов инфляции за 2026 год.

Ранее кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что неиспользованный остаток материнского капитала индексируется автоматически.