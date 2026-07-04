Президент России Владимир Путин появился на последнем совещании в военной форме, и западные аналитики сделали правильный вывод. «Методология увещевания» киевского режима изменилась, «неонацистскую гадину» будут добивать по всем фронтам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала слова британского политика и журналиста Джим Фергюсона. Он заметил, что когда Путин появляется на публике в военной форме, это воспринимается как намеренный сигнал.

Захарова считает, что Фергюсон прав. Россия стремилась разрешить украинский кризис мирным путем, но Запад и Киев проигнорировали это намерение.

«Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения. Работаем, братья и сестры!» — написала представитель МИД.

Ранее Путину доложили о взятии Константиновки и продвижении российских войск. Президент был в военной форме, когда принимал доклады от генералитета.