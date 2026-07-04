Кризис многосторонней дипломатии затронул не только Европу, но и весь мир.

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Такое мнение выразил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Она (дипломатия. — RT) не только в Европе переживает глубокий кризис, она переживает глубокий кризис и во всём мире», — сказал дипломат.

По его словам, ситуация в ООН отличается от ОБСЕ тем, что в организации существует глобальное большинство государств, тогда как западные страны не занимают доминирующего положения.

Полянский также отметил, что в ОБСЕ большинство участников придерживаются антироссийских блоковых позиций.

«Кризис многосторонней дипломатии сегодня налицо. Она должна строиться на учёте интересов всех государств, а не на блоковом противостоянии», — подчеркнул постпред России.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что западные страны игнорируют применение поставляемого ими оружия Вооружёнными силами Украины против мирных жителей России.