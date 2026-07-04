Медведев порассуждал о будущих переговорах между Ираном и США

Процесс выхода на окончательные договоренности США и Ирана будет архисложным. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он сказал, что Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров. Медведев объяснил, что теперь есть документы и потек срок для того, чтобы выйти на окончательные договоренности.

«Скажу откровенно, думаю, этот процесс будет архисложным. Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно», — сказал заместитель председателя Совета безопасности России.

Ранее он сообщил, что Ормузский пролив стал для Ирана «оружием не слабее ядерного», но в запасе есть и «термоядерное оружие».