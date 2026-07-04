Медведев рассказал об обстановке в Тегеране
Тегеран серьезно пострадал от бомбардировок США, но продолжает жить и развиваться. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прибыв в иранскую столицу, сообщает РИА Новости.
Накануне Медведев посетил Иран. Он участвовал в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи, а также пообщался с журналистами.
По словам политика, общая обстановка в Тегеране оставляет «абсолютно благоприятное впечатление».
«Столица живет, развивается, даже несмотря на то, что на территории Тегерана появились целые кварталы, которые были уничтожены в результате бомбардировок, осуществленных Соединенными Штатами», — сказал Медведев.
Медведев сообщил о наличии у Ирана «термоядерного оружия»
Российская делегация во главе с Медведевым участвовала в церемонии прощания с Али Хаменеи, который погиб в конце февраля.