Медведев рассказал об обстановке в Тегеране

Тегеран серьезно пострадал от бомбардировок США, но продолжает жить и развиваться. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прибыв в иранскую столицу, сообщает РИА Новости.

Накануне Медведев посетил Иран. Он участвовал в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи, а также пообщался с журналистами.

По словам политика, общая обстановка в Тегеране оставляет «абсолютно благоприятное впечатление».

«Столица живет, развивается, даже несмотря на то, что на территории Тегерана появились целые кварталы, которые были уничтожены в результате бомбардировок, осуществленных Соединенными Штатами», — сказал Медведев.

Медведев сообщил о наличии у Ирана «термоядерного оружия»

Российская делегация во главе с Медведевым участвовала в церемонии прощания с Али Хаменеи, который погиб в конце февраля.