Дмитриев раскритиковал британские СМИ, унизившие Трампа

Британские СМИ не прекращают атаковать президента США Дональда Трампа даже в день 250-летия Штатов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В соцсети X Дмитриев прокомментировал статью The Telegraph о Трампе.

Материал издания снабжен иллюстрацией, где американский лидер сидит на троне, а с головы его сползает королевская корона. Издание утверждает, что «дворец Трампа рушится», а сам он «обеспокоен предстоящим поражением на промежуточных выборах» в США, и «ищет козлов отпущения» из-за потери рейтингов.

«Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже в день 250-летней годовщины США?» — задался вопросом Дмитриев.

Сегодня в США отмечают 250 лет со дня получения независимости от Британии.