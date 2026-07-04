Медведев раскрыл, как подсанкционные страны могут бороться с ограничениями

Россия, КНР, Иран и ряд других государств могут приступить к обсуждению идеи о создании площадки подсканкционных стран, рассказал журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Эта мера, уточнил он, будет направлена для противодействия незаконным рестрикциям, пишет РИА Новости.

Корреспонденты попросили политика рассказать о том, насколько жизнеспособным является предложение о создании сообщества подсанкционных государств для противоборства незаконным ограничительным мерам, введенным в одностороннем порядке западными странами против России.

«Я думаю, что мы можем обсуждать идею о том, чтобы создать некий договор или, во всяком случае, некую площадку, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как им противодействовать», — ответил Медведев.

Зампред Совбеза не исключил, что страны-участники будущего объединения будут работать не только над противодействием санкционной политике Запада, но и разработают комплекс ответных мер.

Медведев сравнил санкции с пиратством

Политик пояснил, что Москва создаст эту площадку совместно с Ираном и Китаем, который также подвергается санкциям.

Напомним, что в мае 2023 года на Петербургском международном юридическом форуме Медведев поддержал предложение министра юстиции Ирана Амина Рахими создать «антисанкционный» клуб стран, которые находятся под действием ограничений.