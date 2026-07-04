Медведев передал Пезешкиану соболезнования от Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он передал слова соболезнования от президента РФ Владимира Путина.
Медведев возглавлял делегацию РФ, посещавшую Тегеран для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.