Медведев передал Пезешкиану соболезнования от Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он передал слова соболезнования от президента РФ Владимира Путина.

Медведев возглавлял делегацию РФ, посещавшую Тегеран для участия в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.