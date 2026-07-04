Лавров оценил способность России и США решать глобальные проблемы

Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем, выстраивая честный диалог, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю 250-летия независимости США.

Министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил американский народ с 250-летием независимости, передает РИА «Новости».

Глава ведомства пожелал гражданам мира и благополучия.

«Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем», – подчеркнул дипломат.

Руководитель министерства добавил, что текущий юбилей выпадает на важнейший для мироустройства период. По его словам, сейчас формируется справедливая многополярная модель развития, несмотря на сопротивление западных стран.

Глава МИД также напомнил об исторической помощи Москвы в становлении американской государственности. Союзничество двух стран во времена Второй мировой войны остается примером решимости противостоять идеологии национальной исключительности, резюмировал спикер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости США.