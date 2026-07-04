Лавров поздравил США с 250-летием независимости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил американский народ с 250-летием независимости США.
Об этом говорится в телеграмме министра, опубликованной на сайте МИД РФ.
"Нынешний знаменательный юбилей - 250-летие независимости США - отмечается в весьма ответственный для мироустройства момент. Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития", - сказал он. "Поздравляю американский народ. Желаю ему мира и благополучия, чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - отметил министр. "Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем", - сказал Лавров.