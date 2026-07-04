Посол РФ оценил решение Лондона о поставках обогащенного урана Киеву

Решение Великобритании поставить обогащенный уран для АЭС Украины на £210 млн ($280 млн) имеет больше политическую, чем экономическую составляющую.

Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Готовность Лондона содействовать поставкам обогащенного урана на Украину объясняется сочетанием двух мотивов - коммерческого и политического. Причем второй, по всей видимости, является определяющим", - сказал дипломат.

Он заметил, что британская компания URENCO, которая будет поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС "Энергоатом", входит в число крупных мировых поставщиков низкообогащенного урана для производства ядерного топлива.

"Для нее это стандартная коммерческая сделка с гарантированным спросом - тем более привлекательная на фоне общей деградации британской энергетической отрасли, планов по выводу из эксплуатации большинства АЭС и острой потребности в экспортных контрактах", - сообщил Келин.

Однако он обратил внимание на то, что "решение продиктовано не только и не столько коммерческими соображениями".