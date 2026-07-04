Посол РФ оценил решение Лондона о поставках обогащенного урана Киеву

Посол Келин прокомментировал решение Лондона о поставках обогащенного урана Киеву
Решение Великобритании поставить обогащенный уран для АЭС Украины на £210 млн ($280 млн) имеет больше политическую, чем экономическую составляющую.
Такое мнение высказал в интервью ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
Он заметил, что британская компания URENCO, которая будет поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС "Энергоатом", входит в число крупных мировых поставщиков низкообогащенного урана для производства ядерного топлива.
"Для нее это стандартная коммерческая сделка с гарантированным спросом - тем более привлекательная на фоне общей деградации британской энергетической отрасли, планов по выводу из эксплуатации большинства АЭС и острой потребности в экспортных контрактах", - сообщил Келин.
Однако он обратил внимание на то, что "решение продиктовано не только и не столько коммерческими соображениями".
"Примечательно, что сведения об этих планах появились в прессе именно тогда, когда уходящему правительству [Кира] Стармера остро требовалась демонстрация решительности на украинском направлении, где конкуренция среди западных союзников за символическое лидерство традиционно высока", - сказал глава российской диппредставительства. "Показательно, что громкие заявления в поддержку украинской энергетики соседствуют с отсутствием реакции Лондона в связи с систематическими ударами ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару. Это молчание красноречивее любых деклараций об озабоченности безопасностью атомной энергетики. Никаких иллюзий относительно истинных мотивов подобной "помощи" у нас нет", - подчеркнул Келин.