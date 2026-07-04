В посольстве РФ заявили о «прекрасной личной химии» Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обладают «прекрасной личной химией». Об этом говорится в поздравлении посольства РФ в Вашингтоне ко Дню независимости Соединенных Штатов.

В дипмиссии подчеркнули, что две страны возглавляют лидеры, отстаивающие традиционные ценности семьи и религии, суверенитета, национального государства «в противовес "основанному на правилах" либерально-глобалистскому порядку», который доминирует в Европе.

Также посольство указало, что РФ и США могут сосуществовать конструктивно. В ведомстве призвали строить отношения на основе взаимоуважения и равноправия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «дух» в отношениях Путина и Трампа дружеским, товарищеским и взаимоуважительным.