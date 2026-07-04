Посол назвал взрыв в Монако сигналом для европейцев

Произошедший в Монако взрыв является сигналом европейским странам, которым придется считаться с «выращенными» ими самими властями Украины. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что подобные методы ведения дел привычны для Киева. Более того, теперь они распространяются и на Европу.

«Это (взрыв в Монако. — «Газета.Ru») непосредственный сигнал европейским странам о том, кого они вырастили и с какими нравами им придется считаться, сохраняя и поддерживая киевский режим», — отметил Мирошник.

ЧП в Монако произошло вечером 29 июня. На территории княжества сработало самодельное взрывное устройство, которое содержало в себе болты и дробь. В результате взрыва пострадали три человека, включая предпринимателя украинского происхождения Вадима Ермолаева. Последний в 2019 году отказался от гражданства Украины и получил кипрский паспорт. В 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский ввел против бизнесмена персональные санкции.

Как писал ТАСС со ссылкой на источник, покушение на Вадима Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад. 3 июля Интерпол по запросу правоохранительных органов Монако объявил в розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую, которая подозревается в покушении с использованием взрывчатки.