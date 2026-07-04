Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский вводил западных спонсоров в заблуждение относительно достижений украинских подразделений на передовой исключительно ради личной наживы и продления своего политического существования. Так дипломат отреагировала на полный переход Константиновки в Донецкой Народной Республике под контроль российских подразделений, что произошло 3 июля.

В своём Telegram-канале Захарова констатировала, что Константиновка, укрепрайоном которой так кичился киевский режим, освобождена. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Зеленский исступлённо убеждал западных кураторов в якобы имеющихся «успехах на поле боя» исключительно для получения дополнительного финансирования и удержания на плаву.

Взятие Константиновки назвали «пощечиной Зеленскому»

Она также напомнила о колоссальном значении данного рубежа для продолжения наступательных действий. Дипломат добавила, что президент России Владимир Путин сказал «работайте, братья», и военнослужащие не подвели.

Ранее в ходе визита на вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск глава государства подчеркнул, что освобождение Константиновки даёт ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Благодаря этому перед армией РФ открывается путь на Краматорск и Славянск. Как доложил президенту на совещании командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев, от последнего российские силы находятся в восьми километрах.