Дмитриев объяснил причину жилищного кризиса в ЕС

Объявленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен жилищный кризис в Евросоюзе имеет прямую связь с миграционной политикой, выбранной их чиновниками. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что после прибытия в страны ЕС более 60 миллионов иммигрантов фон дер Ляйен одаривает «всех своей фирменной улыбкой» и говорит о разбушевавшемся в Европе жилищном кризисе.

Дмитриев надеется на реалистичную позицию Европы по Украине

«А что, если европейские бюрократы начнут признавать элементарные причинно-следственные связи? Может ли массовая депортация мигрантов решить жилищный кризис?», — задался вопросами Дмитриев.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что мир устал от пустых угроз Европы и полного отсутствия настоящей дипломатии. По его словам, бюрократы делают заваленную мигрантами Европу слабой.