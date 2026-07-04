Британии пригрозили болезненным ответом за захват танкеров

Россия обладает возможностями для нанесения ощутимого урона британским интересам в случае продолжения практики задержания российских нефтяных танкеров. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью информационной службе "Вести".

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По словам дипломата, российская сторона уже предпринимает шаги серьезного характера, чтобы не допустить новых подобных акций. Келин подчеркнул, что Москва готова к ответу, который окажется достаточно болезненным для Лондона.

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Напряжение вокруг морских перевозок усилилось в июне. В начале месяца Великобритания оказала содействие Франции при задержании в Атлантике танкера Tagor, который, по утверждениям, следовал из Мурманска под ложным флагом. Затем, 14 июня, британские военные и спецназ самостоятельно провели операцию по захвату в Ла-Манше танкера Smyrtos, шедшего под флагом Камеруна.

Как сообщила газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники, британское правительство рассматривает план по продаже около 100 тысяч тонн нефти, конфискованной с танкера Smyrtos. Рыночная стоимость груза оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Вырученные средства Лондон намерен направить на поддержку Украины, рассматриваются варианты как прямого перечисления денег, так и закупки военной техники.