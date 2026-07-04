На Западе понимают неизбежность поражения Украины, на фоне ситуации на фронте Европа хочет обеспечить Киеву «передышку», настаивая на перемирии. На это указала политолог Инна Литвиненко в беседе с «Известиями».

По ее словам, подобные инициативы европейских политиков связаны с необходимостью объяснить свои действия собственным избирателям.

«Но ситуацию это не спасет. Европейские лидеры тем самым оправдывают свои действия в лице своего электората», — подчеркнула Литвиненко.

Путин заявил о неизбежности победы России

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский допустил начало конфликта с Европой до 2030 года. Дипломат указал, что европейские страны сейчас ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.