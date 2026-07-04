Латвия и другие страны Балтии уже открывали воздушные коридоры для ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости.

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Он напомнил, что у России есть верифицированные доказательства о предоставлении воздушного пространства для ударов украинских дронов.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский и Кулбергс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства БПЛА.

Галузин: Украина на фоне продвижения РФ пытается втянуть Белоруссию в конфликт

19 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что воздушное пространство республики не будет использоваться для нанесения ударов по территории РФ.

В тот же день в Службе внешней разведки России сообщили, что Украина якобы готовится к ударам по РФ с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины ведет подготовку к нанесению серии ударов по тыловым регионам России.

Ранее украинский дрон упал на нефтебазу в Латвии.