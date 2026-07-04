В Совфеде раскрыли, что может осложнить Трампу остаток президентского срока

В случае поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США американскому президенту Дональду Трампу предстоит сложные два года на посту главы государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с ТАСС.

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По его словам, многие аналитики прогнозируют республиканцам потерю большинства в Палате представителей. При этом ситуация в Сенате остается менее определенной.

«В Сенате не все так пока предсказуемо и очевидно. Но если произойдет поражение в обоих случаях, если не будет собственного большинства в обеих палатах – для президента Трампа будет очень тяжелая история с остающимися двумя годами на позиции президента», – отметил он.

По мнению сенатора, американский лидер заинтересован избежать такого сценария и будет искать пути выхода из сложившейся ситуации.

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Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и 33 сенатора. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит Республиканской партии.

До этого более 60% американцев осудили Трампа за его слова об отсутствии необходимости в промежуточных выборах. Только 14% респондентов положительно оценили заявление главы Белого дома, при этом 64% не одобрили его, а 22% не определились.

Ранее Трамп назвал США «страной третьего мира» из-за системы выборов.