Обострение отношений между Россией и государствами Европы способно произойти лишь по инициативе Запада, поскольку у РФ отсутствуют какие-либо намерения, замыслы либо причины для совершения нападения. Такое пояснение в беседе с информационной службой «Вести» предоставил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

Дипломат уточнил, что российская сторона серьёзно воспринимает все озвучиваемые в европейских странах программы милитаризации. По его словам, Россию уже назначили противником, а начало боевых действий с ней намечают приблизительно на 30-е годы.

Раскрыт план Европы по подготовке к войне с Россией

Относительно реального положения дел Келин подчеркнул, что у России нет ни стремлений, ни планов, ни оснований атаковать Европу, воевать с европейскими государствами или нападать на Британию. Он уточнил, что эскалация здесь вероятна исключительно по почину самого Запада, а все прочие разговоры продиктованы лишь стремлением выбить средства для военно-промышленного комплекса, который за последние десятилетия на Западе и в Британии серьёзно деградировал.

Кроме того, посол выразил предположение, что значительная доля ассигнований, отпущенных на подготовку к войне с РФ, окажется разворованной, в особенности если эти деньги поступят на Украину. Он добавил, что в Лондоне увеличивается количество дорогих автомобилей с украинскими номерными знаками, и это бросается в глаза окружающим.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин уже отмечал, что публикации в западной прессе о скорой войне с Европой представляют собой попытку запугать и разобщить российское общество.