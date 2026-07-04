Путин назвал цель «мнимых европейских миротворцев»

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские миротворцы не нацелены на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.ru

«Цель мнимых европейских миротворцев — не мир, а продолжение боевых действий», — сказал президент в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Путин также заявил, что нанесение массированных ударов по военным объектам Украины должно быть продолжено.

Путин оценил поступок Зеленского фразой «нам на руку»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По его словам, в июне российские войска нанесли пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов. Кроме того, в ночь на 2 июля удары были нанесены по пяти предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности, а также по пяти украинским аэродромам .

Герасимов отметил, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты. Он также доложил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана, который является крупным административным центром и логистическим узлом

Ранее на Украине рассказали, ищет ли ЕС переговорщика с Россией.