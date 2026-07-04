Путин оценил поступок Зеленского фразой «нам на руку»

Рассказы украинского лидера Владимира Зеленского об успехах Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте, которых не существует, на руку России, поскольку такие заявления мешают и украинцам, и их партнерам. Так оценил поступок главы Украины президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют — своими действиями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — подчеркнул глава государства.

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