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Путин назвал пропагандистской операцией заявления Киева о своих мнимых успехах

ТАСС

Президент России Владимир Путин охарактеризовал на совещании о ходе СВО как пропагандистскую операцию заявления киевского режима о его мнимых успехах.

Путин оценил заявления Киева об успехах
© ТАСС

Это отметил на брифинге пресс-секретарь верховного главнокомандующего Дмитрий Песков.

"Президент в своем выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника - киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах противника", - сообщил представитель Кремля.