Путин оценил заявления Киева об успехах

Путин назвал пропагандистской операцией заявления Киева о своих мнимых успехах
Президент России Владимир Путин охарактеризовал на совещании о ходе СВО как пропагандистскую операцию заявления киевского режима о его мнимых успехах.
Это отметил на брифинге пресс-секретарь верховного главнокомандующего Дмитрий Песков.
"Президент в своем выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника - киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах противника", - сообщил представитель Кремля.