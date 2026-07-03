Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) взята под полный контроль благодаря героизму российских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный (...) укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», — назвал фактор Песков.

Ранее Песков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.