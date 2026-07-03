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Песков сообщил о плановом создании зоны безопасности под Харьковом и Сумами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Песков сообщил о плановом создании зоны безопасности под Харьковом и Сумами
© РИА Новости
«Идёт также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населённых пункта», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин отметил положительную динамику на всех участках фронта.

Также сообщалось, что ВС России полностью освободили Константиновку.