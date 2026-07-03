ВС РФ продолжат уничтожать объекты логистической инфраструктуры Украины в ответ на атаки на мирных граждан России.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил депутат нижней палаты парламента РФ Андрей Колесник. По его словам, страны Запада, поставляя киевскому режиму оружие и поддерживая спутниковую связь, непосредственно участвует в ударах ВСУ по российской территории.

При этом он уверен, что Украина и их западные пока не одумаются. Поэтому мощные удары возмездия со стороны ВС РФ продолжатся, «пока в их головах, у всей этой камарильи, что-то не прояснится».

«Они соучастники убийств российских мирных граждан: Запад оплачивает Starlink, поставляет оружие, помогает наводить атаки. Все, что может помочь ВСУ бить по России, будет уничтожаться», – предупредил Колесник.

Среди законных целей он назвал транспортную систему, топливно-энергетический комплекс, нефтеналивные терминалы, места сборки БПЛА, железнодорожные мосты и дороги.

«В общем вся логистика. Без нее воевать нельзя, так было всегда. Особенно в плане доставки топлива – это кровь любой армии. Так что удары будут усилены», – резюмировал Колесник.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал великолепным российский удар возмездия по объектам ВПК Украины.