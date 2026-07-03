Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Совет Европы «озлобленными клоунами». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала «неделю борьбы с языком ненависти» в Страсбурге, которую организовал Совет Европы при поддержке Евросоюза. По ее словам, мероприятие было посвящено вопросам сексуальной ориентации и гендера, а сам Совет не заметил русофобию на западных онлайн-платформах.

«Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — написала она.

Ранее Захарова сделала заявление на тему удара ВСУ по рынку в Токмаке.