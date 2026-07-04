Лантратова: в ООН осудили пытки российских военнопленных на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил пытки российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она напомнила, что Россия неоднократно направляла обращения по разным нарушениям норм международного права со стороны ВСУ.

«Слова Тюрка важны в силу того, что нас, наконец-то, услышали», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Ранее Тюрк призвал немедленно прекратить пытки российских военнопленных. По его словам, виновные в жестоком обращении должны понести ответственность.