Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН и выдвинул ему требования

Глава МИД России Сергей Лавров 3 июля провел встречу с постоянным представителем Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, которая является кандидатом на пост нового генерального секретаря всемирной организации. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Там заявили, что в ходе встречи Родригес-Биркетт представила свою предвыборную программу. Лавров разъяснил ей требования, предъявляемые Москвой к претендентам на высший ооновский пост, отметили в пресс-службе.

«С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах», — говорится в сообщении ведомства.

8 июня Лавров заявил, что новый руководитель ООН должен быть беспристрастным и не подыгрывать Западу, в том числе в вопросах, касающихся Украины.

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря текущего года.