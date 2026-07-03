Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление на тему удара ВСУ по рынку в Токмаке.

По словам Захаровой, по факту удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Она также призвала мировое сообщество дать произошедшему «честную оценку».

«Все причастные к его совершению будут установлены и привлечены к ответственности. Решительно осуждаем это гнусное военное преступление нацистского режима Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написала Захарова.

Помимо этого, дипломат добавила, что игнорирование удара «будет означать согласие с такими действиями».

Ранее дроны ВСУ атаковали рынок в Токмаке.