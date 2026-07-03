В России оценили перспективы диалога Москвы и Вашингтона по Украине

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером оценил перспективы диалога между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию. Говоря о готовности американских переговорщиков к новым контактам, эксперт отметил, что Белый дом стремится к максимальной выгоде, однако реальный перезапуск отношений возможен только при изменении ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если возникнут новые темы для обсуждения. Издание подчеркнуло, что дипломаты ежедневно поддерживают неафишируемые контакты с обеими сторонами, но не намерены совершать визиты «ради фотосессии». При этом сейчас их ключевое внимание сосредоточено на переговорах в Катаре по иранскому треку.

Эксперт указал на то, что за внешним стремлением Вашингтона к диалогу скрывается желание навязать Москве крайне невыгодные условия, в то время как Киев и европейские союзники США сейчас пытаются искусственно повысить ставки.

Желание перезапустить отношения со стороны США есть, но они хотят извлечь из этого максимальную прибыль и получить самую выгодную для себя сделку. Понятно, что это возможно лишь при максимальных уступках со стороны России. Но на пути к решению проблемы стоит много препонов. Сейчас и Европа, и сама Украина, наоборот, работают на усиление переговорной позиции Запада. Киев поймал кураж и заявляет о желании расширить зону конфликта, втянув туда Белоруссию. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Оценивая тот факт, что сейчас Уиткофф и Кушнер полностью поглощены урегулированием отношений с Тегераном после подписания онлайн-меморандума, политолог выразил мнение, что Белый дом легко найдет других дипломатов для работы с Москвой, если у Дональда Трампа появится реальная политическая воля, которой пока не прослеживается под давлением американского истеблишмента.

«После подписания онлайн-меморандума между Ираном и США начались переговоры, которые продлятся около полутора-двух месяцев. Сейчас главное внимание Вашингтона действительно приковано к Тегерану. Однако это не мешает Соединенным Штатам заниматься другими вопросами. Какими-то уникальными свойствами Уиткофф и Кушнер не обладают, при наличии политической воли найти переговорщиков по украинскому треку можно. Другое дело, что Трамп в последнее время начинает занимать более проукраинскую позицию под давлением ястребов, которых большинство как в США, так и в Европе. Запад все еще готов предоставлять помощь, а Украина заявляет о готовности масштабировать конфликт. В такой ситуации Трамп разбиваться об стенку ради России точно не будет».

Блохин подчеркнул, что любые дипломатические инициативы Вашингтона и готовность Запада к реальным компромиссам будут продиктованы исключительно военными успехами России, поскольку пока у Зеленского нет никаких финансовых или политических стимулов останавливать конфликт.

«Все будет зависеть исключительно от ситуации на поле боя и от наших побед. Только ультимативная, бескомпромиссная победа России заставит Запад начать переговоры и демонстрировать готовность к компромиссам. Сейчас ничего смертельного для киевского режима не происходит, поэтому Зеленский не спешит. У него все хорошо, он получает от Европы 90 миллиардов евро — зачем ему идти на компромиссы? Только когда произойдет наш решительный перелом, Запад откажется от поддержки Украины, посчитав ее отработанным активом. А до тех пор они продолжат накачивать ее вооружениями».

Ранее Китай призвал Россию и Украину к скорейшему возобновлению переговоров.