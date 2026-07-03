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Джабаров прокомментировал удар ВСУ по белорусскому автобусу

Андрей Дуванов

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал удар ВСУ на белорусский автобус под Брянском. Об этом сообщает «Лента.ру».

В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по белорусскому автобусу
© РИА Новости

По словам Джабарова, таким образом Украина отвечает на продвижение российских сил в зоне СВО. Он также добавил, что подобные действия не сработают.

«Такая гадость, как дроны, напичканные взрывчатыми веществами, гоняются за автобусами, за мирными жителями и наносят серьезный ущерб. Я думаю, чем сильнее мы будем наступать и давить, тем быстрее мы покончим с этим режимом. Эти их потуги отвечать таким террором ни к чему не приведут», — заявил он.

Ранее украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области.