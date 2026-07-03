В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по белорусскому автобусу

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал удар ВСУ на белорусский автобус под Брянском. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Джабарова, таким образом Украина отвечает на продвижение российских сил в зоне СВО. Он также добавил, что подобные действия не сработают.

«Такая гадость, как дроны, напичканные взрывчатыми веществами, гоняются за автобусами, за мирными жителями и наносят серьезный ущерб. Я думаю, чем сильнее мы будем наступать и давить, тем быстрее мы покончим с этим режимом. Эти их потуги отвечать таким террором ни к чему не приведут», — заявил он.

Ранее украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области.