Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 3 июля, прибыл в Иран, где принял участие в официальной церемонии прощания с бывшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи.

© Вечерняя Москва

Мероприятие проходит в мавзолее Хомейни. Оно собрало делегации почти из 100 стран мира, в том числе высокопоставленных политиков, глав правительств и дипломатов. Прощание с лидером было перенесено с весны из-за сложной оперативной обстановки и необходимости подготовки инфраструктуры.

— Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, — написал Медведев на своей странице в МАКС.

Али Хаменеи погиб в результате ударов по иранской столице 28 февраля. На пост нового верховного руководителя Ирана был назначен его сын Моджтаба Хаменеи, который на текущий момент взаимодействует с общественностью преимущественно через официальные письменные обращения. Что известно о верховном лидере Ирана и его политике и грозит ли Хаменеи гибель — в материале «Вечерней Москвы».