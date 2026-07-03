Два мэра за один день ушли в отставку в российском регионе

В Челябинской области за один день ушли в отставку два мэра. Об этом сообщило агентство Ura.ru в Telegram-канале.

Первым пост покинул 70-летний глава Брединского округа Николай Плохих. Его переизбрали на пост мэра в декабре 2025 года. Известно, что Плохих подал в отставку по собственному желанию, отметив, что ушел по состоянию здоровья.

Затем заявление на увольнение подала глава Копейска Светлана Логанова, занимавшая пост градоначальника с июня 2024 года. Копейские депутаты рассмотрят отставку Логановой на ближайшем заседании.

Ранее стало известно, что Государственная Дума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Екатерины Харченко. Отмечается, что поводом для решения нижней палаты парламента стал переход Харченко на другую работу.